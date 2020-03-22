لاعبو المنتخب السوداني : خليك بالبيت

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله

دشن لاعبو المنتخب السوداني لكرة القدم حملة (خليك بالبيت) في إطار التوجه العام للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المميت، ونشر الاتحاد السوداني مقطع فيديو لعدد من لاعبي المنتخب وهم يوجهون الجمهور بضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادر من الجهات المختصة بهذا الخصوص حفاظا على صحة الجميع، مؤكدين أن التحدي أكبر من مجرد لعبة كرة القدم على المستطيل الأخضر، ودعوا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الحكومة في هذا الصدد .