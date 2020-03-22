حكم سعودي يفاجئ الجماهير بمهارات عالية..شاهد الفيديو

المصدر: ابوظبي: احمد عيسى

فاجأ فهد المرداسي، الحكم السعودي المعتزل ومستشار التحكيم حاليا جماهير الرياضة ومتابعيه عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" بمهاراته العالية في التحكم بالمناديل الورقية خلال فيديو قصير ضمن مشاركة الرياضين في الدعوة للبقاء بالمنازل وتحدي المناديل الورقية لمحاربة فيروس "كورونا".

وحصد الفيديو خلال ساعات على مايقارب 50 الف مشاهدة ومئات التعليقات التي إظهرت الاعجاب بمهاراته بانه كان يفترض أن يكون لاعبا متميزا في كرة القدم، ورد المرداسي على طلب احد متابعيه بضمه لنادي الهلال قائلا : خلاص راحت عليهم وعلى كل الاندية السعودية، وقعت مع اليوفي محور.