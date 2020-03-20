محرز يوجه رسالة للشعب الجزائرى لتوعيته من خطر كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه النجم الجزائر ي رياض محرز ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة توعية إلى متابعيه والشعب الجزائر ي، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، ينصحهم من خلالها بالبقاء في المنازل؛ لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد .

وقال محرز في فيديو قام بنشره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "السلام عليكم، اقعدوا في دياركم، لا بد من البقاء في منازلكم، وحافظوا على نظافتكم وغسل أيديكم لتسهيل عمل الأطباء".

وأضاف نجم مانشستر سيتي: "رحم الله الأشخاص المتوفين، وعافى المرضى، والله يجيب الخير إن شاء الله".

واختتم محرز: "استمع للسلطات الصحية وابق في البيت، من المهم حماية أضعف الناس من مخاطر الفيروس، بغض النظر عن أعمارهم وحالتهم الصحية فهو خطر على الجميع.. اعتنو بأنفسكم".