لجنة الاستئناف المصرية ترفض تظلم الزمالك

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

رفضت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة المصري في اجتماعها مساء اليوم، قبول التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي، بشأن قرار اعتبار الزمالك مهزوما في قمة الدوري المصري، بسبب عدم حضوره للمباراة، وقررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعاً.

ويعني الرفض، اعتماد قرار لجنة المسابقات الخاص بالمباراة، والذي أعتبر الزمالك مهزوما أمام الأهلي، بالإضافة لخصم ثلاث نقاط إضافية منه في نهاية الموسم، وتغريمه 200 ألف جنيه مصري، على خلفية انسحابه من لقاء الأهلي في بطولة الدوري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة

كما قررت اللجنة ،تخفيف العقوبة الموقعة على الثنائي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك إلى إيقاف 10 مباريات بدلا من الإيقاف حتى نهاية الموسم، بعد قبول التظلم من الناديين الأهلي والزمالك، على خلفية احداث الشغب بين الفريقين في السوبر المصري المختتم في ابوظبي 20 فبراير الماضي، وتوج بنسخته " الأبيض" على حساب " المارد الأحمر"