ساسي يدعو إلى الالتزام بالبيت لحماية العائلات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، فيديو عبر حسابه الشخصي على "تويتر" من منزله بتونس، وجه فيه الدعوة إلى البقاء بالمنازل حرصاً على سلامة المجتمع والعائلات، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقضي ساسى، إجازة حالياً في تونس خلال فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الزمالك، بعد توقف النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يوماً، في إجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، على أن يعود للانخراط في التدريبات فور عودة النشاط الرياضي في مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا يوم 1 أو 2 مايو المقبل، فيما يقام لقاء العودة في يوم 8 أو 9 من الشهر ذاته.