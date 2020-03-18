أندية عربية تعتمد طرق مبتكرة للتوعية من خطر كورونا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اعتمدت العديد من الأندية العربية أساليب وطرق مختلفة لتوعية لاعبيها وجماهيرها وأفراد المجتمع بشكل عام من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما ان كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأكثر تأثيرا في العالم، فقد طلبت بعض الأندية من نجومها بث رسائل إيجابية إلى متابعيهم فيما اعتمد فريق الرجاء المغربي طريقة مبتكرة من خلال اختيار 11 أجراء وقائيا ضمن تشكيلته الأساسية للتصدي إلى خطر كورونا.

وكتب نادي الرجاء على موقعه الرسمي مقدمة عاطفية للتشكيلة التي اختارها كإجراء احترازي جاء فيها:" اعتدنا خلال الأسابيع الماضية أن ننشر القائمة الأساسية للفريق قبل المباراة والأحرى أن نقوم بذلك الآن، خاصة أن الإنسانية تستعد لخوض المباراة ربما الأهم والأكثر مصيرية هذه السنة، ولكسب هذه المعركة، صممنا على تعزيز حظوظنا من خلال الاستعانة بأفضل فريق ممكن.

وضمت تشكيلة نادي الرجاء في حربه على كورونا: التضامن والتكافل في حراسة المرمى، فيما اختار للخط الدفاعي 3 أجراءات مهمة تتضمن "لا للمصافحة" ، "إن كنت تلميذا أو طالبا واصل التحصيل العلمي عن بعد" ، "لا للتجمعات الاجتماعية" وفي مركز الارتكاز " استخدام منديل لدى السعال أو العطاس" "ثني الكوع عند السعال أو العطاس" واختار 4 إجراءات وقائية في خط الوسط (العمود الفقري) تتضمن "احترام مسافة متر واحد بين الأفراد" ‘ "غسل اليدين" ، " تجنب الاقتناء بدافع الهلع" ، "تجنب السفر إلا عند اللزوم" وفي مركز راس الحربة اختار "التقيد الصارم بالتعليمات الرسمية"

وأطلق نادي أبها السعودي مبادرة مماثلة لتوعية جماهيره، فاختار "اجعل تواجدك في المكان نظيف" في حراسة المرمى، "تمرن بالبيت" في مركز الظهير الأيسر و " لا تصحب كبار السن ومن يعانون من أمراض" في مركز الظهير الأيمن و "تجنب المصافحة" في مركز الارتكاز، و ضم مركز الوسط 4 إجراءات هي "التزم بالجلوس في المنزل" "احرص على تغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس" ، "ساهم بتوعية مجتمعك"، "تجنب التجمعات" وخلف المهاجم " أحذر نقل الشائعات" و"استخدم الكمامات" وفي مركز رأس الحربة" اغسل يديك بالماء والصابون".