السودان يوقف مباريات كرة القدم بقرار وزاري

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أصدرت ولاء عصام البوشي وزير الشباب والرياضة في السودان مساء "الثلاثاء" قراراً بإيقاف جميع مباريات كرة القدم، أسوة ببقية المناشط الرياضية بهدف التعامل بمزيد من الاحتراز وذلك بعد التشاور مع وزير الصحة دكتور أكرم علي التوم، ونص القرار على إيقاف كل المنافسات الرياضية بما فيها مسابقات كرة القدم القومية والولائية إلى حين إشعار آخر وذلك في إطار الإجراءات الوقائية وحرصاً على سلامة المجتمع.

وأكدت في بيان رسمي ان الوزارة في حالة طوارئ وتنسيق متواصل مع وزارة الصحة لمتابعة التطورات لحظة بلحظة لاتخاذ ما يلزم من قرارات بحسب التطورات.