السومة يحفز على التدريبات المنزلية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ظهر السوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي، في فيديو عبر الحساب الرسمي لناديه على "تويتر"، وهو يؤدي تمرين الجري على جهاز خاص في منزله، ضمن هاشتاج "#رياضتنا_وقاية".

ووجه السومة رسالة إلى لاعبي الأندية وأفراد المجتمع بعدم التوقف عن ممارسة الرياضة والاستمرار في أدائها حتى في المنزل، وهي الرسالة التي تضمنت المعنى نفسه لأكثر من لاعب بالفريق، والذي قام النادي بنشر فيديوهات مختلفة لهم عبر حسابه الرسمي.