تعليق النشاط الرياضي في مصر 15 يوماً بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية السبت تعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها وفي جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في ما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجاري إعدادها لاولمبياد طوكيو 2020.

وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كافة منشآتها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسري تلك الإجراءات على كافة القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابي والرياضي ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد اعلن تعليق جميع الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوما كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي السبت، عقب إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في المدراس والجامعات لمدة 15 يوما.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر أنه تواصل مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية التي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لبعدهم من الانتشار السريع لهذا المرض.

