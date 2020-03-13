سلمان بن إبراهيم يستذكر دور عيسى بن راشد في خدمة الرياضة

المصدر: بنا

نعى معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين ببالغ الحزن والأسى معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة مملكة البحرين ورحلة طويلة من التميز والنجاح في الحركة الرياضية البحرينية والخليجية والعربية والآسيوية.

وأكد معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة "أن مملكة البحرين فقدت برحيل معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة شخصية فذة استحوذت على محبة واحترام أبناء الوطن جميعا، ولعبت أدوارا حيوية في بناء مؤسسات العمل الرياضي وصياغة مفردات المنجزات الكبيرة للرياضة البحرينية على مر السنين".

واشار إلى أن "رحيل الفقيد الكبير يعتبر خسارة كبيرة للرياضة العربية والخليجية والآسيوية عطفاُ على اسهاماته الكبيرة في خدمة المؤسسات والهيئات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية عبر مختلف المناصب التي تبوأها في تلك الهيئات الرياضية وترك فيها بصمات مؤثرة لازال الجميع يستذكرها بكل تقدير واعتزاز".

واستذكر معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة أسهامت الراحل الكبيرة في إثراء العديد من البطولات والتجمعات الرياضية وفي مقدمتها دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، باعتباره أحد أهم رموزها ، كونه عاصر دورات الخليج على مدى نحو خمسة عقود ، وكان أحد أهم الرجالات الذين تحملوا مسئولية بناء هذه الدورة كمنجز رياضي هائل ساهم في النهوض بالحركة الرياضية بصفة عامة ولعبة كرة القدم على وجه الخصوص في منطقة الخليج العربي.

وختم معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة تصريحه بالتأكيد على أن الإرث الكبير الذي خلفه معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة سيبقى مصدر إلهام للباحثين عن التميز والإبداع والإخلاص ونكران الذات داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.