مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس بدون جماهير

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقدم الاتحاد العربي لكرة القدم، باعتذاره لجماهير الكرة في كل من المغرب والسعودية، عن عدم إقامة مباريات الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بدون جماهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد -19".

ويشهد الدور نصف النهائي، مباراة الإياب بين الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري يوم الأحد المقبل، على ملعب محمد الخامس، مع العلم أن لقاء الذهاب انتهى لمصلحة الإسماعيلي بهدف دون مقابل في الإسماعيلية.

وكذلك مباراتي الشباب والاتحاد السعوديين، ذهاباً يوم الاثنين المقبل، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وإياباً يوم 5 إبريل المقبل، على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).