وزير الرياضة المصري يعلن تعليق الانشطة الرياضية ذات الكثافة الجماهيرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد" وتمثلت فيما يلي:



• ارجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية .



• وقف جميع الفعاليات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.



• التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.



• التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كافة مرافقها.