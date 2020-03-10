الهلال السعودي يتقدم نحو اللقب

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

ابتعد الهلال بفارق 8 نقاط عن النصر منافسة على لقب الدوري، بعد أن تمكن من الفوز على الاتفاق 1 – 0 في ختام مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي، التي عرفت خسارة حامل اللقب أمام مضيفه الفيصلي 2 – 3، ليقترب الهلال خطوة جديدة نحو انتزاع اللقب من جاره.

وارتفع الفارق إلى ثلاث نقاط في صراع الصدارة بالدوري السوداني، حيث احتفظ الهلال بالمركز الأول بعد فوزه على الرابطة 5 – 0 متقدماً إلى النقطة 48، مستفيداً من تعادل المريخ أمام أهلي مروي 0 – 0.

وتفصل 4 نقاط بين بلوزداد متصدر الدوري الجزائري ومطارده وفاق سطيف.

وفي الدوري العراقي قدم الكهرباء خدمة كبيرة للنفط، بعد أن تعادل مع القوة الجوية، الذي كان ينفرد بالصدارة بعد ثلاث انتصارات، ليلحق به النفط بعد فوزه على الحدود 1 – 0، لتصبح الصدارة مشتركة مع نهاية الجولة الرابعة من الدوري العراقي بنظامه الجديد، بعد أن تسببت احتجاجات بعض الأندية في إلغاء البطولة السابقة مع نهاية الجولة الرابعة.