البحرين تعلن إقامة سباق الفورمولا وان بلا جمهور

المصدر: بنا

أعلنت البحرين باقتصار إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان لهذا العام على المشاركين فقط حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي رياضة سباقات الفورمولا وان.

وذكرت حلبة البحرين الدولية أن السباق سيقتصر على المشاركين فقط وسيتم نقله متلفزًا.

ونوهت الحلبة بما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات احترازية وتدابير وقائية حسب المعايير الدولية أسهمت في احتواء فيروس الكورونا (Covid-19) ومنع انتشاره، ما جعل البحرين موضع إشادة وتقدير من قبل منظمة الصحة العالمية في طريقة تعاملها مع الفيروس لاحتوائه ومنع انتشاره.

وأوضحت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة سباق السيارات في الشرق الأوسط أنها تحرص على تلبية تطلعات محبي سباقات الفورمولا وان لما يتمتع به سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان من اقبال جماهيري كثيف سنويًا كحدث أساسي في التقويم الدولي للفورمولا وان، ولكن تبقى سلامة الجميع أولوية هامة.