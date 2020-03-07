لقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2020 سيكون عربياً

المصدر: البيان الإلكتروني

تأكد رسمياً أن لقب نسخة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، سيكون من نصيب فريق عربي، بعد ضمان بلوغ أربعة أندية عربية الدور نصف النهائي.

وتأهلت حتى الآن ثلاثة أندية عربية إلى المربع الذهبي، وهي الزمالك والأهلي من مصر، والرجاء المغربي، ومن المنتظر التحاق النجم الساحلي التونسي أو الوداد المغربي اللذين سيتواجهان في وقت لاحق اليوم في تونس، ضمن إياب الدور ربع النهائي.

وسيلعب الزمالك مع الرجاء في نصف النهائي الأول، فيما ينتظر الأهلي المتأهل من مباراة النجم الساحلي والوداد.

وتقام مباراتا الذهاب في الدور قبل النهائي في أحد يومي الأول أو الثاني من مايو القادم، والإياب بعدها بأسبوع، على أن يلعب النهائي يوم 29 من نفس الشهر، حيث سيقام للمرة الأولى من مباراة واحدة بدلا من إقامته بنظام مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يستقر بعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على الملعب الذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020.