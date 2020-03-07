الزمالك إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا رغم الخسارة من الترجي

المصدر: أ ف ب

تنازل الترجي التونسي عن اللقب، الذي توج به في الموسمين الماضيين، على الرغم من فوزه على ضيفه الزمالك المصري 1-صفر الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، وذلك في إياب الدور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الرغم من الهدف المبكر، الذي سجله في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء نفذها الجزائري بلال بن ساحة، عجز الترجي عن مواصلة الحلم بأن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات وتعويض خسارته ذهابا على أرض منافسه المصري 1-3.

وأقيمت المباراة في أجواء مشحونة وخاضها حامل اللقب بغيابات كثيرة نتيجة العقوبات القاسية التي فرضها عليه الاتحاد القاري (كاف) على خلفية أحداث شهدتها مباراة الذهاب.

وأوقفت اللجنة التأديبية للكاف المدرب معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي أربع مباريات مع غرامة مالية للأول بقيمة 20 ألف دولار بسبب "سلوكه العدواني واستخدامه كلمات مهينة لحكام المباراة"، وللثاني 50 ألف دولار بسبب "سلوكه العدواني تجاه الحكام واستخدامه كلمات وتهديدات عدوانية"، وقائد الفريق خليل شمام لست مباريات وغرامة 40 ألف دولار بسبب كلمات مهينة والبصق على الحكام المباراة، والجزائري عبد الرؤوف بن غيث لأربع مباريات مع غرامة 20 ألف دولار "لاستخدامه كلمات عدوانية بحق الحكام".

وشهدت مباراة الذهاب احتجاجات كثيرة للاعبي الترجي على الحكم المغربي رضوان جيد، خصوصاً عقب تسجيل الزمالك للهدف الثاني عبر المهاجم المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 71، خصوصا شمس الدين الذوادي الذي شد الحكم من قميصه وإيهاب المباركي، الذي قام بدفعه، وقام عقب تلك الاحتجاجات بطرد اللاعب محمد علي بن رمضان (73).

ونجح الزمالك أمس الجمعة في الخروج من هذه المواجهة المشحونة منتصرا، على غرار ما فعل في 14 فبراير الماضي حين أحرز الكأس السوبر الإفريقية في الدوحة على حساب الترجي بالفوز عليه 3-1.

ويلتقي الزمالك، الساعي إلى التتويج باللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 2002 عندما ظفر به للمرة الخامسة في تاريخه، في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة السبت بين مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي (صفر-2 ذهابا).