تعليق الحضور الجماهير في المنافسات الرياضية كافة بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت وزارة الرياضة السعودية تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء القرار بعد متابعة الوزارة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد ( 19 - COVID ) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السعودية على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

واتخذ بناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية.