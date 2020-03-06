شاهد.. "تيفو" ديربي الجزائر الأفضل في العالم

اختار موقع ألتراس الدولي تيفو ديربي العاصمة الجزائرية بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر الأفضل في العالم خلال الفترة الممتدة بين 24 فيفري و1 مارس.

واحتل تيفو فريق أولمبيك ليون الفرنسي أمام فريق جوفنتوس الإيطالي المركز الخامس كأفضل دخلة جماهيرية في الأسبوع، يليه تيفو النجم الأحمر لبلغراد أمام نادي بارتيزان، وجاء تيفو الرجاء المغربي أمام تيبي مزامبي الكونغولي في المركز الثالث، وتيفو مالدوف مانهايم الألماني في المركز الثاني.

وتم اختيار الديربي الجزائري في المركز الأول نظرا للأجواء الحماسية التي عرفتها مدرجات ملعب 5 يوليو الأولمبي، بحسب "النهار"الجزائرية.