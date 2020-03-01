تأهل تونس والسنغال إلى نهائي كأس العرب للشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تأهل منتخبا تونس والسنغال إلى المباراة النهائية يوم "الأربعاء" المقبل، على كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم، بعد تخطي منتخبا المغرب ومصر، في ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية مساء اليوم الأحد، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وصعد منتخب تونس إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على منتخب المغرب برباعية نظيفة في المباراة الأول للمربع الذهبي، وسجل الأهداف كل من زياد بريمه (هدفان) بالدقيقتين 21 و60، وشهاب العبيدي في الدقيقة 23، وفاروق الميموني في الدقيقة 56.

ووصل منتخب السنغال إلى اللعب على كأس البطولة، بعد فوزه بركلات الترجيح من نقطة الجزاء على منتخب مصر 6-5، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، إذ بدأ المنتخب المصري بالتسجيل عن طريق لاعبه إبراهيم عادل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وتعادل منتخب السنغال بهدف بابي مطر في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة اعتداء ديون بوبي قائد منتخب السنغال للشباب، على حكم المباراة، ورفض الخروج من الملعب بعد الطرد، قبل أن يتدخل مسؤولي المنتخب السنغالي ويخرجون اللاعب من الملعب.

يذكر ان منتخب السينغال يشارك في البطولة بدعوة من الاتحاد العربي.

