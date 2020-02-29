صنداونز يواجه الأهلي في الوقت الخطأ

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صنداونز، إن فريقه يواجه نظيره الأهلي المصري في وقت خاطئ بالنسبة له، نظراً لأن الأهلي يسير بخطى ثابتة خلال الموسم الجاري، وحقق الفوز على كل فرق الدوري، وذلك قبل لقاء الفريقين في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. وأضاف في مؤتمر صحفي، «نواجه نادي القرن إفريقيا وانتصارنا عليه بخماسية ستصعب من اللقاء المقبل بيننا». ومن ناحيته، أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، إنه لا يحب الحديث عن الماضي، وأن لاعبيه جاهزون نفسياً وذهنياً.