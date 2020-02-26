اتحاد الكرة المصري يعتمد عقوبات الزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، اعتماد ما اتخذته لجنة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري المحلي وتخلف عنها الزمالك باعتبار الأهلي فائزاً 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية الموسم.

وألغى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة قمة بين الأهلي حامل اللقب وغريمه الزمالك لعدم وصول لاعبي الزمالك إلى استاد القاهرة لخوض المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز يوم الاثنين الماضي.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: سيعاد ترتيب الزمالك ضمن الجدول النهائي للمسابقة بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

واعتبرت لجنة المسابقات في الاتحاد الزمالك منسحباً بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالاً لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 48 نقطة من 16 مباراة بعد اعتماد فوزه بمباراة القمة.