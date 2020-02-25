الكويت توقف الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعین بسبب كورونا

المصدر: كونا

وجه وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب الكویتي محمد الجبري أمس الاثنین جمیع الاتحادات الریاضیة بوقف كل الأنشطة الریاضیة في البلاد لمدة أسبوعین احترازیا نظرا إلى التطورات المتعلقة بفیروس (كورونا المستجد -كوفید 19).

وقال الوزیر الجبري لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الاثنین إن ھذه الدعوة جاءت بناء على توجیھات مجلس الوزراء وذلك حفاظا على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الریاضي.

وأشار إلى أنه بعد انتھاء المدة المقررة سیتم تقییم الوضع مرة أخرى داعیا المولى عز جل أن یحفظ الكویت وشعبھا من كل مكروه.

وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأسبوعي بناء على الوضع الاستثنائي الذي یستوجب تدابیر استثنائیة صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنین والمقیمین وتجنب انتشار الوباء ومخاطرة إلغاء كل فعالیات الأعیاد الوطنیة الشعبیة حتى إشعار آخر.