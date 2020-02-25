«44» تمنح الهلال والترجي الصدارة

المصدر: دبي – البيان الرياضي

يقف الهلال على صدارة الدوري السعودي بعد أن وصل إلى 44 نقطة عقب فوزه على الاتحاد بهدف في ختام مباريات الجولة 19 من الدوري السعودي، وظل الهلال في الصدارة بفارق 3 نقاط عن مطارده حامل اللقب النصر الذي فاز على الحزم 2 – 0.

وفي تونس يظهر المشهد نفسه في الصدارة، حيث يقف الترجي في قمة الترتيب برصيد 44 نقطة بعد 16 جولة عقب فوزه على حمام الأنف 1 – 0، وعلى عكس الهلال فإن الترجي يتمتع بأفضلية واضحة على الصفاقسي الوصيف الذي يتأخر عن المتصدر بفارق 10 نقاط.

وفي الدوري العماني يبدو أن الصراع على اللقب انحصر تماماً بين الثنائي السيب المتصدر برصيد 45 نقطة، ومطارده ظفار الذي يملك 41 نقطة، بينما يقف صحم في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وفقد بلوزداد 3 نقاط مهمة في الصراع على لقب الدوري الجزائري بعد خسارته خارج أرضه أمام اتحاد بسكرة، ضمن الجولة 19 التي عرفت فوز منافسه شبيبة القبائل على ضيفه أولمبي الشلف 4 – 1.