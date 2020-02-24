انسحاب الزمالك وفوز الأهلي بديربي من طرف واحد

المصدر: البيان الإلكتروني

حصد الأهلي المصري 3 نقاط بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة الليلة.

وكان قد تقرر تأجيل انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لمدة 60 دقيقة بعد تأخر وصول لاعبي الفريق الأبيض حيث تعطلت حافلة الفريق على كوبري أكتوبر بينما وصل الأهلي ملعب اللقاء.

ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة صدى البلد :"لا أعلم هل وصل لاعبو الزمالك إلى ستاد القاهرة من عدمه، لست متواجداً في ستاد القاهرة أنا موجود في منزلي".

وتابع :"سأذهب إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا تم خصم أي نقاط من رصيد الزمالك".

وواصل :"لا يجوز أن يقوم الأهلي بإصدار بيان جزء كبير منه الهجوم علي وعلى الزمالك بدون سبب".

وأضاف :"العقوبات كانت فورية على بعض لاعبي الزمالك اليوم، كنت مجتمعاً مع اللاعبين اليوم لتوزيع المكافآت عليهم وبعض اللاعبين لم يحصلوا على أي مستحقات وتم الخصم منهم".



وواصل :"لجنة الانضباط ذبحت لاعبي الأهلي والزمالك بسبب العقوبات الموقعة والجمعية العمومية لم تعتمد لائحة الجبلاية من الأساس، ولا أعرف لماذا يحتك الأهلي بي في لائحته".