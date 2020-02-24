العقوبات المنتظرة على الزمالك إذا انسحب من الدوري المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري أنه في حالة عدم خوض الزمالك لمباراة القمة اليوم الاثنين سيعتبر منهزما بهدفين وسيخصم منه 6 نقاط في نهاية الموسم وهذا وفقا للائحة وفي حالة تكرار الأمر خلال المباريات المقبلة سيتم توقيع عقوبات مغلظة".

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية اليوم الإثنين إنه نفذ اللوائح المرسلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بناء على قرارات لجنة الانضباط.

وأضاف :"ما حدث في مباراة السوبر المصري غير مقبول ونحن لا نخترع لوائح أو قوانين، لدي لجنة انضباط نظرت لأحداث مباراة السوبر برئاسة المستشار سيد البنداري وهناك لائحة انضباط معتمدة ومرسلة للاتحاد الدولي لكرة القدم لذلك قرارتنا لا تُحزن أي طرف".

وأوضح "اللجنة الخماسية نفذت لوائح ولوائح مدعمة ومرسلة إلى الفيفا من قبل كون أن اللوائح تثير غضب البعض هذا لا يخصنا ولا يوجد أحد فوق القانون".

وتابع :"أقسم بالله لم أتدخل مطلقا في العقوبات، اللجنة الخاصة بالانضباط والأخلاقيات والتي يشرف عليها عدد كبير من القضاة هم الذين اتخذوا العقوبات وهذا الطبيعي في أي اتحاد بالعالم هناك لجان متخصصة".

وتابع"حصلنا على الفيديوهات من الكاميرات الخاصة بتقنية الفيديو في المباراة وكذلك تقرير مراقب المباراة وحكم المباراة وبعدها قمنا بعرض كل ذلك على اللجنة ولا يحق لي أن أتدخل في قرارت مستشارين اللجنة".

وقال :"محمود كهربا بدأ الشرارة وفقا لرؤية اللجنة وهذا ما أكد عليه تقرير الحكم فبداية الأزمة كانت من كهربا".