اتحاد الكرة المصري: القمة في موعدها اليوم والزمالك لم يبلغنا بانسحابه

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد محمد فضل، عضو مجلس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ستقام في موعدها المحدد في السابعة والنصف اليوم الاثنين على استاد القاهرة.

وأضاف فضل، أن طاقم الحكام الليتواني المكلف بإدارة مباراة القمة، وصل إلى القاهرة استعدادًا لإدارة اللقاء الذى سيقام في موعده.

وعن قرار الزمالك بالانسحاب من مسابقة الدوري على خلفية رفض العقوبات التي فرضت عليه بعد السوبر، أكد فضل أن اتحاد الكرة لم يتلق أي اخطار من القلعة البيضاء يفيد بالانسحاب من المسابقة.