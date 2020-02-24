الوثبة السوري والكويت في زعبيل

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

يلتقي في السادسة و45 دقيقة مساء اليوم باستاد زعبيل فريقا الوثبة السوري والكويت الكويتي ضمن مباريات المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واختار نادي الوثبة ملاعب الدولة لإقامة مبارياته في البطولة، ويلعب الوثبة مع الأنصار اللبناني والفيصلي الأردني بالمجموعة نفسها يومي 10 مارس و28 إبريل بملعب الفجيرة.

ورحب ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ببعثة فريق الوثبة وأكد توفير كافة إمكانات النادي للضيوف وأشار إلى أن مباريات الفريق ستحظى بتواجد جماهيري كبير من قبل الجالية السورية بالدولة.