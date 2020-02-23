الوثبة السوري يخوض مبارياته الآسيوية بملعب الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يخوض فريق الوثبة السوري مبارياته ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بملاعب الإمارات وذلك اعتباراً من غداً عندما يواجه في السابعة إلا ربعاً فريق الكويت الكويتي على ملعب الوصل في زعبيل ضمن فرق المجموعة الثانية والتي تضم أيضاً الفيصلي الأردني والأنصار اللبناني، واعتباراً من الشهر القادم سينقل الفريق السوري مبارياته إلى ملعب الفجيرة إذ يواجه يوم 10 مارس فريق الأنصار اللبناني ويوم 28 أبريل يستضيف بالفجيرة أيضاً الفيصلي الأردني في ختام مباريات الدور التمهيدي لمرحلة المجموعات، ويمتلك الوثبة السوري نقطة وحيدة بعد تعادله مع الفيصلي الأردني بهدف في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية ويتصدر الكويت فرق هذه المجموعة بعد الفوز على الأنصار اللبناني في الأسبوع الأول.

من جانبه رحب ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ببعثة فريق الوثبة السوري في بلدهم الثاني الإمارات لافتاً إلى أنهم سيقومون بتوفير كافة إمكانات النادي وسبل الراحة للضيوف مشيراً إلى أن مباريات الفريق ستحظى بتواجد جماهيري كبير من قبل الجالية السورية المنتشرة في الإمارات وبإمارة الفجيرة تحديداً فضلاً عن تواجد الجاليات الأخرى للفرق التي سيتبارى معها الفريق السوري مثل الأنصار اللبناني والفيصلي الأردني مما يشير ذلك إلى أن الجمهور موعود بمباريات قمة في المستوى والإثارة.