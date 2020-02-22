أحداث السوبر أمام «الانضباط»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة الأحداث التي أعقبت مباراة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد، وأكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أن الخروج عن النص في مباراة السوبر سيجني عقوبات على الفريقين.

وحقق الزمالك لقب السوبر المحلي، بعد الفوز على الأهلي (4-3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وشهد استاد محمد بن زايد الذي استضاف اللقاء في أبوظبي، مشادات واشتباكات بين لاعبي الفريقين، بعد أن قام لاعبا الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا» وعبد الله جمعة باستفزاز مشاعر جماهير الأهلي، ما دفع لاعبي الأهلي للتدخل.

وفي بيان رسمي أعلن اتحاد الكرة، أن تلك الأحداث ستحال إلى لجنة الانضباط بالإضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين ضد الاتحاد، وسيتم بحث الأحداث بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرارات حفاظاً على هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي.

في سياق مختلف، كشف شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي، أن فريقه سيواجه منتخب الأرجنتين ودياً استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».