الزمالك «ألترا سوبر»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

غرد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ببطولتين في أسبوع واحد، حيث فاز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي 3-1، وحقق لقبه الثاني أول من أمس على استاد محمد بن زايد، والرابع في تاريخه، على حساب الأهلي المصري بركلات الترجيح، ليصبح الأبيض المصري «ألترا سوبر» بسيطرته على السوبرين المصري والأفريقي.

وقد وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عبر حسابه الرسمي، عميق شكره إلى الإمارات، ومجلس أبوظبي الرياضي للدور الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري، والذي اعتبره أنه لم يكن مفاجأة بل أعد جيداً، ولاقى كل التعاون من كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري. وأكد الاتحاد في بيانه أن الأحداث التصريحات المسيئة من بعض المسؤولين ضد الاتحاد، ستتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.

فخر

من جانبه أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك فخره واعتزازه بفريقه الذي استطاع، تحقيق بطولتين في أسبوع واحد، واعتبر ملعب محمد بن زايد «فأل خير» ووصفه بأنه تحفة معمارية. كما اعتبر السويسري فايلر مدرب الأهلي فريقه الأفضل خلال الـ90 دقيقة، وقال: لو أن الحظ ابتسم لفريقي في ركلات الترجيح، لتغيرت الانتقادات، وتحولت إلى مديح..