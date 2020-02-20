الأهلي والزمالك لقاء السحاب في «دار زايد»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن (أبوظبي - البيان الرياضي)

تترقب الجماهير العربية مواجهة خاصة تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي بطل الدوري والزمالك المتوج بالكأس، في النسخة رقم 17 لكأس السوبر المصري، في التاسعة من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وتستمد المواجهة أهميتها كونها واحدة من مباريات القمة، التي تجمع الفريقين، للمرة الثالثة في أبوظبي، حيث التقيا عام 2015 وفاز «المارد الأحمر» بنتيجة 3 - 2، واستطاع القلعة البيضاء في موسم 2017 أن يتغلب على غريمه التقليدي على استاد محمد بن زايد بركلات الترجيح.

متابعة

ويحظى الكلاسيكو بمتابعة جماهيرية كبيرة من مصر، والجاليات العربية المقيمة في الإمارات، ويتوقع حضور 38 ألف متفرج في «ملعب الانتصارات» والتي تبلغ سعته 40 ألف مشجّع.

وأدى الفريقان حصة تدريبية أخيرة، أمس، على ملعب المباراة، بغرض اكتساب حساسية الملعب، والذي لبس ثوب العرس وأصبح جاهزاً تماماً لاستضافة الفريقين والجماهير. ومنذ وصول بعثتي الفريقين الاثنين الماضي فرض مسؤولوهما نظاماً صارماً بالتكتم الشديد على التدريبات، وعدم السماح لوسائل الإعلام بالاقتراب عدا أول 15 دقيقة من بداية التمرين، بالإضافة إلى فندقي الإقامة، والتي خرجت التعليمات صارمة بمنع اللاعبين من النزول إلى «اللوبي» أو التجول ليلاً بعد العاشرة مساءً، كما كلفت بعثة الأهلي بمحل إقامته في فندق بارك روتانا، شركة أمن خاصة للحراسة والمراقبة على مدار 24 ساعة، والإقامة في دور واحد، ووضع اللاعبين في معزل تماماً عن المحيط الخارجي.

غيابات

وسيفتقد الزمالك خلال المباراة خدمات الظهير الأيمن حازم أمام وسط توقعات بتعويضه بمحمد عبدالغني أو أحمد عيد، بالإضافة إلى غياب الحارس محمود عبدالرحيم «جنش» بداعي الإصابة، وسيكون محمد أبو جبل الحارس الأساسي. وبالنسبة للأهلي تأكد عدم مشاركة رمضان صبحي، حيث يعاني من إصابة في العضلة الضامة، واكتمال جاهزية محمد مجدي «أفشة» الذي تزداد حظوظه بالمشاركة.

ويخوض «المارد الأحمر» المباراة مدفوعاً بتفوق كبير بالدوري المصري، حيث يتصدر قائمة الترتيب برصيد 45 نقطة، محققاً العلامة الكاملة في 15 مباراة خاضها، دون تعادل أو خسارة، أما «الأبيض» فبعد كثيراً عن اللحاق بغريمه التقليدي ويستقر في المركز الثالث بـ31 نقطة، وخاض 15 مباراة فاز في 9 مباريات، و4 تعادلات، وخسارتين، ولذلك يسعى إلى العودة مجدداً من الباب الكبير عبر السوبر المصري.

إكرامي: «القمة» لا ترتبط بالنتائج السابقة

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أن مواجهة الزمالك تستمد قيمتها من قوة واحترام المنافس مثلما اعتاد الأهلي في كل مواجهاته أمام الزمالك.

وأضاف: «تحضيراتنا لمواجهة الزمالك مختلفة بالتأكيد رغم أنها بطولة من مباراة واحدة، والقمة لا ترتبط بالنتائج السابقة للفريقين، نأمل أن نحقق الفوز ونقدم أداءً جيداً».

وقال: «السوبر بطولة شرفية ولكنها تزداد قيمة وقوة عندما تكون بين الأهلي والزمالك، هي ليست المرة الأولى التي سنواجه فيها الزمالك في السوبر، في السوبر الماضي خاض لاعبون المباراة لأول مرة، ما أكسبهم المزيد من الثقة».

وأضاف حارس مرمى الأهلي الذي ربما يشارك مع الفريق للمرة الأخيرة في مباراة السوبر، بعد أن أعلن عن عدم تمديد عقده الذي ينتهي نهاية هذا الموسم بحثاً عن تجربة جديدة: «هي مباراة مرتقبة للجميع ونعمل على الفوز بها حتى لو كانت بطولة شرفية، فالفوز على الغريم التقليدي بطولة خاصة جداً».

منصور: لن نلعب «قمة 24 فبراير»

جدد أمير مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تمسكه بعدم خوض القمة المصرية أمام الأهلي 24 فبراير الجاري، وقال إن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أكد إقامة مباراة القمة في موعدها، وهو أمر غير صحيح، لأنه ليس من المنطقي أن يلعب الفريقان مباراة القمة، في ظل ضيق الوقت وارتباطهما بخوض لقائي الذهاب والإياب في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد رئيس نادي الزمالك، أنه وجّه بسفر كأس السوبر الأفريقي إلى أبوظبي، التي أحرزها الزمالك الجمعة الماضية على حساب الترجي، للاحتفال بها مع الجماهير، كما طالب لاعبيه بعدم استفزاز لاعبي الأهلي، والاحتفال فقط في الملعب.

مصطفى فتحي: المباراة بمثابة بطولتين

أكد مصطفى فتحي جاهزية لاعبي الزمالك لخوض السوبر المصري أمام الأهلي ومحاولة تقديم أفضل أداء ممكن يؤهل الفريق للفوز والتتويج باللقب، مشيراً إلى أن المباراة تعد بطولة خاصة بجانب كونها بطولة السوبر التي يسعى كل فريق للفوز بها.

وقال: «نشكر دولة الإمارات على حُسن الاستقبال والحفاوة التي وجدناها منذ قدومنا، وهو أمر ليس بغريب على الإمارات التي اعتادت تنظيم الأحداث الرياضية بأعلى مستوى لا نراه في مكان آخر».

وأضاف: «ندخل المباراة بتركيز عالٍ رغم الإرهاق الذي نعاني منه في الأسبوع الأخير نتيجة ضغط المباريات، المباراة تمثل بطولتين كون الفوز على الأهلي بطولة خاصة والتتويج كذلك بلقب السوبر».

وشدد فتحي جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة، إلا أن الأمر يتوقف على رؤية المدير الفني، معتبراً أن جميع لاعبي الزمالك يتنافسون من أجل المشاركة في المباراة، وأن الفوز بها هو الهدف الأول لفريقه الذي يريد أن يضم السوبر المصري، إلى جانب السوبر الأفريقي الذي حصل عليه قبل أيام.

فايلر: مواجهة بحسابات خاصة

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن مواجهة الزمالك في السوبر المصري المقررة اليوم على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي لها حسابات خاصة ومختلفة عن مباريات الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي.

وقال، في المؤتمر الصحفي عن استعدادات فريقه للزمالك: «السوبر له حسابات خاصة، ولا تتعلق كذلك بفوز الزمالك بالسوبر الأفريقي أخيراً».

وأعلن فايلر غياب رمضان صبحي عن المباراة، نظراً إلى عدم اكتمال جاهزية اللاعب، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزية محمد مجدي «أفشة» للمشاركة في المباراة.

وأضاف: «رمضان صبحي شارك في أجزاء من مران الفريق، ولكنه للأسف سيغيب عن اللقاء لعدم اكتمال جاهزيته، بينما أفشة تدرب بشكل جيد، وجاهز للمشاركة مع الفريق».

وأردف: «سأضع أفضل 18 لاعباً في قائمة المباراة، والعناصر الأكثر جاهزية بدنية وفنية لتقديم أفضل أداء من أجل تحقيق الفوز». (أبوظبي - محمد صادق)

كارتيرون: لا أسعى للثأر والأفضل سيفوز

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، إنه لا يدخل مباراة الأهلي في السوبر بهدف رد الاعتبار والثأر من هزيمة «الأبيض» في السوبر الأخير الذي أقيم مطلع الموسم الحالي، مؤكداً أن الزمالك واجه أسبوعاً صعباً ومرهقاً للاعبين بعد الفوز على الترجي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي ومن ثم العودة إلى القاهرة والسفر إلى الإمارات.

وأضاف: «الأسبوع الأخير كان صعباً ومرهقاً للغاية بدنياً للاعبين، وحرصت على أن يحصل اللاعبون على راحة كافية خلال مرحلة الاستشفاء اليومين الماضيين، لا نريد الفوز لمجرد رد الاعتبار والانتقام، هي مواجهة بين أكبر فريقين في أفريقيا والأفضل سيفوز».

وتابع: «سنواجه خصماً صعباً لم يعرف الهزيمة في 15 مباراة متتالية في الدوري، وأعتقد أن المباراة أصعب من السوبر الأفريقي أو مباراة الدوري المقبلة، فالسوبر الأفريقي استهلك طاقات اللاعبين، بعكس الأهلي الذي حصل على فترة راحة أكبر، ولكننا حضرنا الفريق بشكل جيد رغم الظروف الصعبة، ونسعى لتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية بغض النظر عن كون المباراة أمام الغريم التقليدي».