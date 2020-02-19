فايلر: مواجهة الزمالك في السوبر لها حسابات خاصة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي المصري أن مواجهة الزمالك في السوبر المصري المقررة غداً الخميس على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي لها حسابات خاصة، ومختلفة عن مباريات الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي.

وقال في المؤتمر الصحفي عن استعدادات فريقه للزمالك:" السوبر له حسابات خاصة مختلفة عن الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، ولا تتعلق كذلك بفوز الزمالك بالسوبر الأفريقي مؤخراً".

وأعلن فايلر غياب رمضان صبحي عن المارد الأحمر في مباراة الغد نظراً لعدم اكتمال جاهزية اللاعب، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزية محمد مجدي "قفشة" للمشاركة في المباراة.

وأضاف:" رمضان صبحي شارك في أجزاء من مران الفريق أمس، ولكنه للأسف سيغيب عن اللقاء لعدم اكتمال جاهزيته، بينما قفشة تدرب بشكل جيد وجاهز للمشاركة مع الفريق".

وأردف:" سأضع أفضل 18 لاعباً في قائمة المباراة، والعناصر الأكثر جاهزية بدنية وفنية لتقديم أفضل أداء من أجل تحقيق الفوز".

وعما إذا كان يخشى لاعبي الزمالك أم عقلية مدرب الأبيض كارتيرون أوضح:" مع احترامي لكارتيرون ولكني لا أتعامل مع مدرب الزمالك فقط وإنما مع الفريق المنافس، مشيراً إلى أنه لا ينظر للماضي قياساً بتفوقه في مباراة السوبر الماضية التي توج بها على حساب الغريم التقليدي بثلاثية، لافتاً إلى أنه لا يمكن المقارنة بين مباراة الغد ومباراة الدوري أمام الزمالك المقررة يوم الاثنين المقبل، خاصة وأن كل مباراة لها ظروفها، وأنه يركز في التعامل مع كل مباراة على حدة.

وأعرب فايلر عن سعادته بخوض السوبر في الإمارات، وقال:" نشعر أننا نلعب في بلدنا، بالطبع ليس من السهل الفوز خارج الأرض دائماً خصوصاً وأن المنافسين يستعدون بشكل جيد كذلك، نسعى لتحقيق الفوز سواء في السوبر أو في الدوري".