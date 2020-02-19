جولة للنسيان

المصدر: ( دبي – مجتبى فاروق)

جمع بينهما رقم هو الأول منذ بداية هذا الموسم، 4.8 نقاط من أصل 10 نقاط، هذا هو التقدير الذي حصل عليها المغربيان أمين حارث لاعب شالكه الألماني، وأسامة إدريسي صانع لعب الكمار الهولندي. تقدير ضعيف جداً لنجمين يعول عليهما شالكه والكمار كثيرا، ولكن المحصلة داخل الملعب كانت سلبية للغاية.

وحصل صانع اللعب المغربي أمين حارث على 4.8 نقاط من أصل 10 خلال آخر مباراة للجولة 22 من الدوري الألماني، عندما حل شالكه ضيفا على ماينز صاحب المركز 15 في الترتيب، وهو يسعى إلى العودة إلى الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة 18 من البطولة الألمانية، وتحديدا منذ الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 2 – 0 في السابع عشر من يناير الماضي.

حيث لم يتمكن الفريق بعد ذلك من الفوز في ثلاث مباريات على التوالي في الدوري آخرها التعادل على أرضه أمام بادربورن 1 – 1، ولكن المواجهة أمام ماينز كانت أسوأ، حيث انتهت بالتعادل السلبي مع أداء سلبي جدا من أمين حارث الذي يربط الجميع نتائج شالكه بتألقه أو إخفاقه، حيث صعدت نتائج الفريق بقوة عندما كان حارث متألقا في النصف الأول من الموسم، إلا أن النتائج تراجعت مع تراجع أداء حارث .

نهاية الحلم

وفي الوقت الذي توقع فيه جمهور الكمار أن يواصل صانع اللعب أسامة إدريسي التألق، ويقود الفريق إلى مواصلة مطاردة أياكس في قمة ترتيب الدوري الهولندي، يبدو أنها اقتنعت بنهاية هذا الحلم بعد أن تعرض الفريق للخسارة أمام تفينتي أنشخيده 0- 2 ، في مباراة كان إدريسي الأقل تقييما فيها بين جميع لاعبي الفريقين، ليتأخر عن أياكس بـ 6 نقاط عن بعد أن نجح الأخير في الفوز على فالفيك، حيث توقف رصيد الكمار عن 47 نقطة، بينما رفع أياكس رصيده إلى 53 نقطة .