عبدو هروي.. احتفال خاص

المصدر: دبي – مجتبى فاروق

لفت المغربي عبدو هروي الأنظار خلال مباراة فريقه سبارتا روتردام مع ضيفه أدو دين هاج ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي الممتاز، عندما احتفل بطريقة خاصة جداً بعد نهاية المباراة التي تمكن فيها صاحب الأرض من تحقيق انتصار صعب وصعب جداً بعد مباراة متقلبة.

ونجح عبدو هروي في تسجيل الهدف الرابع لفريقه في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي كان يمضي بتقدم صاحب الأرض 3 – 2، بينما يسعى الضيوف إلى إدراك التعادل، إلا أن هروي تمكن من حسم النتيجة في الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد عندما سجل رابع أهداف فريقه وقاد بعدها الاحتفالات مع الجمهور، بل نمضي أكثر وهو يستعير مكبر صوت «ميكروفون» من أحد مشجعي سبارتا روتردام ويقوم بقيادة بقية اللاعبين وهم يقومون بترديد الأغنيات الخاصة بالفريق.

وكانت فرحة هروي مبررة جداً بعد أن شهدت المباراة تقلبات غريبة، ففي الوقت الذي اعتقد فيها جمهور سبارتا روتردام أن الضيف الذي يحتل المركز 17 ، سيخسر بسهولة إلا أنه تفاجأ بافتتاح الضيوف التسجيل عند الدقيقة 17 ، إلا أن المغربي الآخر عادل أوصار تمكن من معادلة النتيجة بعد 5 دقائق فقط من هدف الضيوف ثم سجل الثنائي باتريك يوستن وبارت فريند هدفين على التوالي عند الدقيقتين 28 و45 ، إلا أن سمورفيل سجل الهدف الثاني لأدو دين هاج ، وبات الفريق يسعى إلى تسجيل هدف التعادل لينجح هروي في خطف هدف تأكيد الفوز في الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد.

والهدف الذي سجله هروي هو الثاني له في الدوري والخامس هذا الموسم في كل المنافسات، والأول منذ الجولة السادسة عندما افتتح أهداف مباراة فريقه مع مضيفه الكمار عندما سجل في الدقيقة الثانية.