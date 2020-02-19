إسلام سليماني يمنح موناكو 10 مراكز

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

تمكن المهاجم الجزائري إسلام سليماني من منح فريقه موناكو أكبر قفزة له خلال المواسم الأخيرة، بعد أن قاد الفريق إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي مع نهاية الجولة 25 من البطولة الفرنسية، التي كان الفريق يحتل المركز الرابع عشر بها مع نهاية الجولة 23.

وتمكن سليماني من خطف الفوز لفريقه أمام مضيفه أميان في الجولة 24 ، ثم كرر الأمر في الجولة 25 عندما سجل هدف المباراة الوحيد أمام مونبلييه، في الدقيقة 52 من المباراة ليصعد موناكو إلى المركز الخامس بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة وبات على بعد نقطتين من ليل الذي يحتل المركز المؤهل إلى الدوري الأوروبي، وفي الوقت نفسه بات على بعد ثلاث نقاط فقط عن رين الذي يحتل المركز الثالث، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.