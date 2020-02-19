منير شويعر.. الثنائية الأولى

المصدر: دبي – البيان الرياضي

نال المغربي منير شويعر الكثير من الثناء من قبل الصحافة الفرنسية ومتابعي الدوري الفرنسي الأول، بعد أن نجح في تسجيل أول ثنائية له هذا الموسم، وليس ذلك فقط بل كانت سبباً في تفادي فريقه ديغون الخسارة أمام مضيفه بوردو في اللقاء الذي جرى ضمن الجولة 25 من الدوري الفرنسي الأول.

وتمكن لاعب الوسط اليافع من افتتاح أهداف ديغون المكافح من أجل البقاء بين الكبار في الكرة الفرنسية، بعد أن وصل إلى شباك بوردو عند الدقيقة 16 من المباراة.

إلا أن صاحب الأرض الذي يحتل المركز العاشر ويقف على بعد 4 نقاط فقط عن منطقة التمثيل الأوروبي نجح في العودة إلى المباراة عن طريق الكوري الجنوبي هوانغ أوي جو عند الدقيقة 35، ثم تمكن الفرنسي جيمي برياند من منح صاحب الأرض هدف التقدم عند الدقيقة 64، إلا أن المغربي شويعر لم يمنح صاحب الأرض الكثير من الوقت للتفكير في تسجيل ثالث الأهداف الذي يؤمن له النتيجة ويضعه ضمن المنافسين على التأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، حيث تمكن بعد 7 دقائق فقط من هدف برياند من تسجيل هدف التعادل، ليصل إلى الثنائية الأولى له من الأهداف هذا الموسم، وهو الهدف الثالث له في الدوري هذا الموسم.

وجاءت النقطة التي نجح منير شويعر في منحها لديغون في وقتها المناسب حيث يسعى الفريق إلى مغادرة المنطقة الخطرة، حيث يتواجد الآن في المركز 18 في الدوري الفرنسي الأول وهو المركز الذي يلعب صاحبه ملحقاً فاصلاً للبقاء أو الهبوط مع صاحب المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية، وتقدم ديغون إلى النقطة 26 بفارق خمس نقاط عن أميان صاحب المركز 19 «أول مراكز الهبوط» وفي الوقت نفسه بات على بعد نقطة واحدة فقط من نيم أولمبيك الذي يقف في أول مراكز الأمان.