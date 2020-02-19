«المؤجلة» تتحكم في «البحريني»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

تبدو صدارة الحد للدوري البحريني، مهددة في أي لحظة، بل ومرهونة بإخفاق المحرق صاحب المركز الثاني في تحقيق الفوز في مباراته المؤجلة أمام الرفاع، الذي يحتل المركز الرابع.

فمع وصول الدوري البحريني إلى الجولة الثامنة، وصل الحد إلى 19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المحرق، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وسيتصدر مباشرة حال الفوز فيها ، حيث يتساوى الفريقان في فارق الأهداف الصافية بستة أهداف .

والوضع نفسه تقريباً، هو الذي يعيشه الدوري السوداني، الذي يتصدره المريخ برصيد 41 نقطة، إلا أن صدارته هو الآخر مهددة، حيث يمكن للهلال أن ينتزع القمة إذا فاز في أي من مباراتيه المؤجلتين.

وفي الدوري السعودي، لا يزال الوضع على حاله، حيث يقف الهلال في الصدارة برصيد 41 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط على النصر.

وفي المغرب، ومع وصول الدوري للجولة 16، لا يزال الوداد في الصدارة، متقدماً بفارق نقطتين عن نهضة بركان.