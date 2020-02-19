«كوكا» لا يعرف التوقف

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

أثبت المصري أحمد حسن محجوب «كوكا» أنه لا يعرف التوقف عن مغازلة شباك المنافسين متى ما منح الفرصة للمشاركة.

وبعد أن تمكن من حسم مباراة أوليمبياكوس مع مضيفه اتروميتوس في الجولة 24 من دوري السوبر اليوناني، عاد المهاجم المصري إلى مغازلة الشباك، وللمباراة الثانية على التوالي، عندما افتتح أهداف متصدر ترتيب الدوري أمام ضيفه بانيونيوس صاحب المركز 13 «قبل الأخير»، في اللقاء الذي انتهى بفوز المتصدر 4 – 0.

وتمكن «كوكا» من الوصول لشباك الضيوف عند الدقيقة 4 من المباراة ليفتح الباب أمام فوز عريض للفريق بعد أن تمكن المغربي يوسف العربي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 6، ثم أضاف اليوناني فورتونيس الهدف الثالث عند الدقيقة 9، وعاد العربي ليسجل ثاني أهداف ورابع أهداف فريقه عند الدقيقة 24 ليرفع رصيده إلى 17 هدفاً في صدارة الهدافين متقدماً بفارق 7 أهداف عن الأرجنتيني باراليس هداف تريبوليس الذي يحتل وصافة الهدافين.