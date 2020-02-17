الرياضة السعودية تفتح تحقيقاً حول جماهير نادي الشباب

المصدر: البيان الإلكتروني

فتحت الهيئة العامة للرياضة في السعودية تحقيقاً حول التصاريح والأحاديث المتعلقة بالحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر في الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان، فيما استدعت خليف الهويشان رئيس الشباب التنفيذي حول تصريحاته الإعلامية حول ذات القضية، بحسب موقع العربية نت

واشتعلت في الأيام الماضية قضية الحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر، وأصدر الأول بياناً ينفي فيه الاستعانة بجاليات وافدة لملء مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

واستدعت الهيئة خليف الهويشان الذي ذيل بيان نادي الشباب يوم الأحد باسمه، بالإضافة إلى تصريحاته الإعلامية حول القضية.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقائق المرتبطة بهذه القضية ومحاسبة المتجاوزين.