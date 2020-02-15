الزمالك «سوبر أفريقيا»

المصدر: القاهرة - وكالات

توّج الزمالك المصري «بطل الكونفدرالية»، أمس، بلقبه الرابع في كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم بفوزه على الترجي التونسي «حامل لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين»، 3 - 1، وأنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر سجّله يوسف إبراهيم «أوباما» في الدقيقة الثانية، وفي الشوط الثاني، وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجي من ضربة جزاء في الدقيقة 54، ثم سجل المغربي أشرف بنشرقي هدفي الفوز للزمالك في الدقيقتين 58 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان الزمالك أحرز لقب كأس السوبر أعوام 1994 و1997 و2003.