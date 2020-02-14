الزمالك بطلاً لكأس السوبر الإفريقية

قاد المغربي أشرف بن شرقي فريقه الزمالك المصري بطل مسابقة كأس الاتحاد (الكونفدرالية)، للقب الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم، بفوزه على منافسه الترجي التونسي حامل لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة.

سجل للفريق المصري يوسف إبراهيم "أوباما" (ق2) وبن شرقي (ق58 و90+2)، بينما جاء الهدف الوحيد للترجي عبر الجزائري عبد الرؤوف بن غيث من ركلة جزاء (ق47).

وأحرز الزمالك بذلك لقب الكأس السوبر للمرة الرابعة بعد 1994 و1997 و2003، حارما الترجي من لقبٍ ثانٍ بعد تتويجه الوحيد في 1995.