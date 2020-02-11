النصر السعودي يواصل نزيف النقاط

من جولة إلى أخرى يقدم النصر هدية جديدة للهلال، فبعد أن تنازل حامل اللقب عن صدارة ترتيب الدوري السعودي في الجولة الماضية لمنافسه الهلال، عاد في الجولة 17 من البطولة، منح جاره فرصة توسيع الفارق بعد أن تعادل 1 – 1 مع ضيفه الفتح، ليستغل الهلال الوضع ويتخطى الرائد رافعاً رصيده إلى 38 نقطة موسعاً الفارق الصداري إلى 3 نقاط، بعد أن فقد النصر 4 نقاط في جولتين بالتعادل مع ضمك والفتح.

وبالرصيد نفسه 38 نقطة يتصدر الترجي الدوري التونسي، وإن كان الفارق يكمن في أن الترجي يبتعد كثيراً عن أقرب ملاحقيه المنستيري بفارق 10 نقاط.

ويظهر فارق النقاط الثلاث في صراع المتصدرين أيضاً في الدوري البحريني، حيث يقف الحد في الصدارة برصيد 16 نقطة متقدماً على المحرق الذي يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، إلا أن الأخير لعب مباراة أقل من الحد.

وفي الجزائر يتقدم شباب بلوزداد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن شبيبة القبائل مع نهاية المرحلة 17 من الدوري الجزائري. (دبي ـ البيان الرياضي)