في الليلة الظلماء يظهر «كوكا»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

ليلة صعبة للغاية تلك التي مر بها أوليمبياكوس متصدر الدوري اليوناني عندما حل ضيفاً على اتروميتوس صاحب المركز التاسع. تابع أوليمبياكوس الصدارة.

وهي تتسرب من بين يديه إلى منافسه باوك سالونيكا الذي كان متقدماً في التوقيت نفسه على اوميلوس صاحب المركز السادس بثلاثة أهداف قبل أن ينجح في خطف الهدف الرابع.

وكان هدفاً وحيداً يكفي لانتزاع الصدارة من أوليمبياكوس الذي يتقدم بفارق نقطتين فقط في الصدارة.

وكانت مباراته أمام مضيفه اتروميتوس تمضي إلى النهاية بالتعادل السلبي،.

إلا أن البديل المصري أحمد حسن «كوكا» كان له رأي آخر وتجلى في يوم غابت فيه القوة الهجومية الضاربة لمتصدر الترتيب، الذي لعب المباراة مفتقداً لخدمات الثنائي «العربي»، المهاجمين، المغربي يوسف العربي والجزائري، العربي هلال سوداني، بل وزاد الوضع سوءاً بعد أن تعرض المغربي الأصل النرويجي الجنسية عمر العبدلاوي إلى الطرد من المباراة عند الدقيقة 73.

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وحسم أحمد حسن «كوكا» المباراة التي دخل إليها بديلاً عند الدقيقة 59 من اللقاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، لينجح في منح فريقه ثلاث نقاط غالية جدا وفي توقيت مهم قبل 3 جولات على نهاية دوري السوبر اليوناني في مرحلته الأولى.

وتمكن حسن من التأكيد على أهميته للفريق الذي استعاره للمرة الثانية بعد أن سبق ولعب له على سبيل الإعارة في موسم 2018 - 2019، وهذه المرة انضم إليه مرة أخرى على سبيل الإعارة في آخر أيام الانتقالات الشتوية، وتحديداً في 29 يناير الماضي، ونجح في مباراته الثانية من تسجيل أول أهدافه، معلناً عن قدراته العالية على مغازلة شباك المنافسين، ونجاحه في سد النقص الناتج من غياب يوسف العربي وهلال سوداني.