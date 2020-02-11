يوسف النصيري.. يد واحدة لا تصفق

المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي)

وكأنما يفضّل أن يكون يداً وحيدة، فحتى عندما انتقل إلى فريق يصارع من أجل الوصول إلى دوري الأبطال، وجد نفسه يقاتل وحده.

هذا هو حال المغربي يوسف النصيري الذي غادر فريق ليغانس منتقلاً إلى إشبيلية .

فبعد أن سجل 4 أهداف لليغانس، انتقل إلى إشبيلية سعياً للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل،.

وكانت الفرصة كبيرة أمام الفريق للبقاء في المركز الرابع ، إلا أنه تنازل عنه لأتليكو بعد الخسارة أمام سيلتا فيغو ، على الرغم من نجاح النصيري في افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 إلا أن إشبيلية فشل في الاحتفاظ بالفوز .

حيث استقبلت شباك الفريق هدفين عن طريق أسباس عند الدقيقة 78، وبيون سيسو عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد.