ياسين بن رحو.. 4 دقائق تكفي

المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي)

نجح المغربي الشاب ياسين بن رحو، في أن يثبت نفسه مع فريق الجديد تيم أولمبيك، بعد 4 دقائق من بداية مباراة الفريق أمام ضيفه ديغون، ليثبت قدميه في تشكيلة الفريق الذي استعاره مع بوردو، بعد نهاية إعارته إلى نيس.

وتمكن بن رحو من افتتاح أهداف فريقه في اللقاء المؤثر جداً في صراع البقاء بين الكبار، حيث كان فوز ديغون يعني ابتعاده بفارق 7 نقاط عن تيم أولمبيك، وبالتالي، تتقلص حظوظ الفريق الذي يحتل المركز 18، في تفادي الدخول إلى ملحق البقاء أو الهبوط.

وتمكن بن رحو من قيادة تيم أولمبيك إلى الفوز، رافعاً رصيده إلى 24 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ديغون.

وتمكن نولان رو من منح صاحب الأرض الهدف الثاني ، ليؤمن الفوز الغالي جداً.