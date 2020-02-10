العنبري: الكرة السعودية تعتمد على اللعب الجماعي

المصدر: الشارقة – عزالدين جادالله

أشاد العنبري بأداء الفرق السعودية، مشيراً إلى أنها تتمتع باللعب الجماعي الأمر الذي قد يعوض الغيابات التي يعاني منها فريق التعاون السعودي.

قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة: "سعداء بوجودنا في دوري أبطال آسيا، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي وجدناه في الفترة الماضية من الجميع الفريق، ونتطلع إلى التمثيل المشرف في البطولة القارية".

وقال العنبري: التعاون من الفرق القوية بالدوري السعودي، وبحكم اللقاءات الودية في المعسكر لدينا فكرة عنهم، نتمنى مشاركة، هم حالياً في تركيز جيد، ولديهم مجموعة جيدة من اللاعبين وثقتنا كبيرة في لاعبي الشارقة في تقديم المطلوب منهم.

وأعلن نادي الشارقة في وقت سابق عن تقديم تذاكر دخول مباراته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أمام التعاون السعودي غدٍ الثلاثاء، مجانًا للجمهور السعودي، وأوضح الشارقة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تلك المبادرة تأتي في إطار التعاون والصداقة بين الأندية الإماراتية والسعودية، ودعماً لحضور الجمهور السعودي في المباراة.