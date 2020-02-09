غروس: النتيجة الإيجابية و"برستيج" الأهلي هدفنا في مواجهة الوحدة الآسيوية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد السويسري كريستيان غروس المدير الفني لفريق الأهلي السعودي على أهمية وصعوبة مواجهة الوحدة غداً في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والقتال على كل نقطة في دور المجموعات.

وقال إن الأهلي فريق محترف ويملك مجموعة جيدة من اللاعبين قادرة على تعويض الغيابات والتعامل مع ظروف الإصابات خاصة عمر السومة ويوسف البلايلي.

وأضاف:" مطالبون بالتركيز في المباراة كعادة كل المباريات، وجئنا إلى أبوظبي ليس فقط لتحقيق نتيجة إيجابية وإنما لهيبة و"برستيج" الأهلي، أعرف فريق الوحدة الذي يمر بأفضل حالته الموسم الحالي، وسنقاتل على نقاط المباراة الثالث".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها أوضح:" اللعب في الدوري السعودي ليس سهلاً كونه دوري تنافسي وسط ضغط كبير، ونملك القدرة على التعامل دائماً مع الانتقادات".