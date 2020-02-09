8 ميداليات لتايكواندو الفجيرة ببطولة الحسن الدولية

المصدر: الفجيرة-البيان الرياضي

نال فريق التايكواندو بنادي الفجيرة للفنون القتالية 8 ميداليات ملونة خلال بطولة الحسن الدولية للتايكواندو والمقامة هذه الأيام بالعاصمة الأردنية عمان حيث تمكن لاعبو الفجيرة من تحقيق ذهبيتي فئة الشباب والفتيات عن طريق كل من ياسر سمير ومريم سالم الى جانب ثلاثة فضيات حققها كل من حمد فرح وحلا خرابشة وفاطمة العبدولي وأيضاً ثلاثة برونزيات لكل من سارة خرابشة وميرة خرابشة وشما البلوشي.

وأهدت أسرة اتحاد الإمارات للتايكواندو الإنجاز الدولي لنادي الفجيرة للفنون القتالية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للاتحاد وذلك للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لسموه، وبارك العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الانجاز لسموه وللاعبين الفائزين وأجهزتهم الفنية الإدارية كما وعد الزيودي بمزيد من الألقاب مستقبلا لكافة أندية الإمارات التي ستشارك في البطولات الخارجية وعلى المستوى المحلي.