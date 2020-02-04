الهلال السوداني يشكو حكم مباراته مع الأهلي المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم نادي الهلال السوداني بشكوى ضد حكم مباراة الفريق مع الأهلي المصري، والتي انتهت 1-1، السبت الماضي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الهلال كوصيف للمجموعة برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي بـ12 نقطة، فيما حل الفريق السوداني ثالثا بتسع نقاط.

وشهدت مباراة الأهلي والهلال اعتراضات واسعة من جماهير الفريق السوداني على بعض القرارات للحكم المغربي رضوان جيد، كما توقفت المواجهة بسبب إلقاء زجاجات داخل الملعب بجانب نزول البعض لأرض الملعب قبل أن يتم استئناف اللقاء.

وأوضح الهلال في بيانه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الخطاب المرسل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تضمن شرح موقف النادي السوداني من الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي.

فضلا عن ذلك، فإن الخطاب تضمن شكوى ضد الحكم رضوان جيد، الذي أدار اللقاء، حيث يرى الهلال أنه ارتكب أخطاء أثرت بالسلب على نتيجة المباراة.

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، الأربعاء المقبل بالعاصمة المصرية "القاهرة"، بوجود أندية الأهلي والزمالك من مصر والترجي والنجم الساحلي من تونس والرجاء والوداد من المغرب ومازيمبي الكونغولي وصنداونز بطل جنوب أفريقيا.