من الخليج إلى المحيط.. «صدارة السعودي» تبحث عن الاستقرار

المصدر: دبي ـ مجتبى فاروق

استمرت لعبة الكراسي الموسيقية في صدارة الدوري السعودي، بعد أن تنازل النصر عن الصدارة عقب جولة واحدة من انتزاعها من الهلال، إلا أن تعادل حامل اللقب مع ضمك صاحب المركز الأخير، مكن الهلال من العودة إلى القمة التي فقدها الجولة الماضية بعد تعادله مع جاره الشباب، وعاد الهلال إلى الانتصارات بعد فوزه على مضيفه أبها 2 – 1، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن النصر.

وبات الكويت على بعد ثلاث نقاط عن القادسية متصدر الدوري الكويتي، بعد أن تعادل القادسية مع الساحل بهدف لكل، بينما تمكن الكويت من الفوز على التضامن 3 – 0، رافعاً رصيده إلى 23 نقطة.

واستمر فارق النقطة كما هو عليه في المغرب بين الوداد المتصدر ونهضة بركان صاحب المركز الثاني.

وفي الدوري العماني نجح السيب في زيادة الفارق مع ظفار صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط، بعد فوز السيب على ضيفه مرباط 3 – 0، وتعثر ظفار على أرضه أمام بهلاء بالتعادل 1 – 1.